شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى مدنية ضد الشرطة الأمريكية بسبب وفاة «فلويد» والان نبدء بالتفاصيل
وقال الحاكم تيم والز في مؤتمر صحفي، إن إدارة حقوق الإنسان بالولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكى ستحقق في ممارسات إدارة الشرطة على مدى السنوات العشر الأخيرة.
وذكر والز: "الصمت هو تواطؤ.. على سكان مينيسوتا أن يتوقعوا استخدام إدارتنا كل الأدوات المتاحة لنا لتفكيك أجيال من العنصرية المنهجية في دولتنا". وأضاف: "كون المرء أسود البشرة، لا يجب أن يعنى إصدار حكم الإعدام بحقه".
وتوفي فلويد ، وهو رجل أسود، بعدما وضع شرطي أبيض يدعى ديريك تشوفين، ركبته على رقبة فلويد لما يقرب من تسع دقائق، في قضية أثارت احتجاجات في جميع أنحاء العالم.
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