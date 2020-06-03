انت الان تتابع ترامب يشكر نفسه على فض احتجاجات واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبله وإدارته للتعامل مع احتجاجات الليلة الماضية في العاصمة واشنطن، معتبرا أن قوات الأمن أثبتت "هيمنتها".

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء: "دائرة كولومبيا لم تواجه أي مشاكل الليلة الماضية. تم تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات. وجرى إنجاز عمل عظيم من قبل الجميع".

وأضاف ترامب، الذي سبق أن وصف الاحتجاجات بـ"أعمال الإرهاب"، التي يقف وراءها "اليساريون المتطرفون": "القوة الساحقة. الهيمنة. مينيابوليس كذلك تصرفت بطريقة ممتازة (شكرا لك الرئيس ترامب!)".

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وتشهد المدن الأمريكية، ومن بينها العاصمة واشنطن، احتجاجات واسعة مستمرة ضد عنف قوات الأمن والعنصرية أشعلها مقتل المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، جراء عملية القبض عليه بطريقة خشنة من قبل عناصر شرطة في مينيابوليس يوم 25 مايو.

وخرج مئات المتظاهرين على مدى 3 أيام متتالية للاحتجاج أمام البيت الأبيض، ما دفع السلطات إلى إشراك كامل قوات الحرس الوطني في المنطقة ونشر وحدات كثيرة من الشرطة العسكرية. واستخدمت القوات الأمنية الليلة الماضية، قنابل الغاز المسيل للدموع، فيما حلقت المروحيات العسكرية على ارتفاعات منخفضة لترهيب المحتجين.