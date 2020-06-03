ليبيا .. إستعادة مدينة الأصابعة وهروب ميليشيات الوفاق

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي استعاد مدينة الأصابعة الاستراتيجية بعد تخطيط وعمليات بدأت منذ عدة أيام مع هروب ميليشيات الوفاق والمرتزقة المدعومين من تركيا الذين انسحبوا من مدينة غريان أيضا بعد هزيمتها في الأصابعة.

وأضاف "المسماري" خلال تصريحات تليفزيونية ، اذاعتها قناة مداد نيوز السعودية ، اليوم أن عملية استعادة مدينة الأصابعة بدأت منذ عدة أيام ، مشيرا الى أن أبرز الأحداث كانت عند دخول قوات الجيش الليبي إلى الأصابعة، وخروج أهالي المدينة لاستقبال الجيش الليبي بحفاوة بالغة.

وتابع :" القوات الجوية شاركت في التمهيد وتوفير الغطاء الجوي والدعم اللازم لدخول القوات البرية إلى مدينة الأصابعة التي سيطرت عليها ميليشيات الوفاق والمرتزقة في 21 مايو" مشيرا الى أن مدينة الأصابعة لها أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة حيث تقع ضمن تجمع بلديات الجبل الغربي شمال غربي البلاد وتبعد حوالي 120 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.

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وأشار" المسماري" الى أن الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق والمدعومة من تركيا بدأت الانسحاب من مدينة غريان بعد هزيمتها في الأصابعة لافتا الى ، أن عدم نشر أي مقاطع فيديو لقوات الجيش الليبي ساهم في توفير السرية لإتمام عملية السيطرة على مدينة الأصابعة .

وأوضح "المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي " أن مدينة الأصابعة تعد نقطة محورية لخط الإمدادات العسكرية لقوات الجيش وتصل بين قواعد الجيش في ترهونة وحدود طرابلس العاصمة وهي المدخل الرئيسي لمدينة غريان والتي تعتبر نقطة استراتيجية هامة نحو حسم معركة طرابلس وتحرير كامل التراب الليبي .