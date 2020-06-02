درعة تافيلالت.. التحاليل تبعد كورونا عن 316 حالة مشتبهة وتبقي الجهة خالية من الجائحة

بلغ عدد الحالات المستبعدة حول احتمال الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، على مستوى جهة درعة تافيلالت، 316 حالة.

ووصل عدد الحالات المستبعدة، منذ بداية الرصد الوبائي بجهة درعة تافيلالت، إلى 14 ألف و218 حالة.

وتتوزع هذه الحالات المستبعدة بين أقاليم ورزازات (3720 حالة) وتنغير (3640 حالة)، وميدلت (3267 حالة)، والرشيدية (1939 حالة)، وزاكورة (1652 حالة).

وسجل هذا العدد المتزايد من التحليلات المخبرية بعد شروع المصالح الصحية بالرشيدية، مؤخرا، في استعمال التحليلات البيولوجية الجزئية التي تمكن من الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إقليمي الرشيدية وميدلت.

ولم يتم، خلال الساعات ال24 الماضية، تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على صعيد جهة درعة تافيلالت، وذلك لليوم السابع عشر على التوالي.

وتعد جهة درعة تافيلالت خالية من أي إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما غادرت مؤخرا آخر حالة مستشفى بوكافر للاختصاصات بإقليم ورزازات بعد تماثلها للشفاء.

Advertisements

وتتوزع حالات الإصابة بجهة درعة تافيلالت، التي استقرت في 586 حالة، بين أقاليم ورزازات (503)، وميدلت (52)، وزاكورة (14)، وتنغير (10)، والرشيدية (7).

وبلغ عدد حالات الوفيات في جهة درعة تافيلالت خمس حالات (أربعة بإقليم ورزازات، وحالة واحدة بإقليم زاكورة)، بنسبة 0.85 في المائة.

وتهيب المديرية الجهوية للصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

وعلى الصعيد الوطني، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 33 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء (24 ساعة الأخيرة)، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بالمملكة إلى 7866 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تماثل 517 شخصا للشفاء من مرض (كوفيد-19) بالمغرب خلال الساعات ال24 الأخيرة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 6410 شخصا.