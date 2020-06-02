في عز الحجر الصحي.. توقيف حافلة فريق مغربي بمدينة طنجة على مثنها مسافرون متوجهون صوب إسبانيا

أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، عشية اليوم الثلاثاء، حافلة فريق الوداد الرياضي الفاسي لكرة القدم، على مثنها مجموعة من الركاب.

وعلم “اليوم 24″، من مصدر جيد الإطلاع، أن الحافلة التي تعود لممثل العاصمة العلمية تم توقيفها على مستوى مدار مركز الحليب، وعملت عناصر السد الإداري على التدقيق في وثائق الأشخاص الذين كانوا على متنها، قبل أن يتم السماح لها بالمرور.

وشدد المصدر ذاته على كون الأمر يتعلق بمسافرين قادمين من فاس عمدوا إلى استئجار حافلة الفريق الفاسي لتأمين التنقل إلى ميناء طنجة المتوسط استعدادا لرحلة بحرية استثنائية اتجاه ميناء مالقا الإسباني، بعدما سمحت السلطات الإسبانية، بعودة مواطنيها العالقين في المغرب، وكذا المغاربة المقيمين في الجارة الشمالية.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية، برمجت رحلات لتأمين عودة الإسبان والمقيمين بإسبانيا، العالقين في المغرب، نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”، والتي ترتب عنها إغلاق الحدود.

وكشفت وكالة “أوروبا بريس”، كما أشار إليه الموقع، أنه تم تحديد أيام 3 و4 و10 و11 يونيو المقبل، كموعد للرحلات الجديدة المبرمجة، التي ستنضاف إلى رحلتي 22 و28 ماي الجاري.