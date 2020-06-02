“BlackOutTuesday”..حملة مشاهير عالمية ينخرط فيها مغاربة

عبر نجوم مغاربة عن تنديدهم بالعنصرية، بعد واقعة الأمريكي، جورج فلويد، التي فجرت الاحتجاجات في الولاية المتحدة الأمريكية، وانخرطوا في حملة عالمية حول ذلك.

وشارك فنانون مغاربة على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، اليوم الثلاثاء، منشورات إعلان انضمامهم إلى الحملة، منهم سعد لمجرد، ومسلم، وخولة مجاهد، َونورا الصقلي، وقمر السعداوي.

وانخرط المشاهير في حملة “BlackOutTuesday#”، التي انضم إليها نجوم العالم في ميادين الفن، والرياضة، والسياسة، وذلك تضامنا مع الأمريكي فلويد، وغيره من ضحايا العنصرية.

وشارك المشاهير المغاربة كغيرهم من باقي العالم في الحملة عبر نشر صورة سوداء مع تعاليق مختلفة تعبر عن التضامن، والتنديد بالعنصرية.

وتهدف الحملة إلى الاحتجاج على العنصرية بعد مقتل جورج فلويد، وذلك عبرها تشجيع الشركات الموسيقية على المشاركة في الامتناع عن بث الموسيقى، والعمليات التجارية الأخرى، اليوم.