حوالي الثلث.. الوفيات بكورونا تتجاوز 107 آلاف شخص في أمريكا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، مستوى 107آلاف و620 حالة، وفق أرقام رسمية.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم الولايات الأمريكية نحو مليون و870 ألف حالة، لازالت منها 1.14 مليون حالة نشطة، فيما تصل حالات الشفاء إلى 618 ألف حالة.

وأودت الجائحة بحياة أكثر من 380 ألف شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في دجنبر الماضي، وفق تعداد لموقع وورلد ميتر مساء اليوم الثلاثاء.

وسجلت رسميا أكثر من 6,441,152 إصابة في مختلف دول العالم منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 2,946,6170 شخص على الأقل.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضررا بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها39369 حالة وفاة، تليها إيطاليا ب 33369 حالة وفاة، والبرازيل مع 30486 وفاة، وفرنسا مع 28940 حالة، ثم إسبانيا ب27127 حالة.