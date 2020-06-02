زروال يلحق برفيقه قشبال.. الموت يخطف الفكاهي محمد بشار

توفي مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة سطات، الفنان الفكاهي محمد بشار، الملقب بـ”زروال”، والذي شكل أحد الثنائي الشهير “قشبال وزروال.

ورحل ” زروال” عن سن يفوق 80 سنة، بعدما معاناة مع المرض، حيث أسلم الروح لبارئها بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات.

فقدت الساحة الفنية الكوميدية بالمغرب، زروال، بعذما فقدت قشبال من قبل، حيث كان الفنان علي بشر، المعروف بلقب “قشبال”، قد توفي قبل سنتين.