“باسو ومالزي وفنانون في رحلة إلى الفضاء”.. عمل كوميدي مغربي في 3 نسخ تلفزية ومسرحية وسينمائية

ينتظر طاقم العمل الفني “رحلة فريق مغربي إلى الفضاء” MISSION APOLLO 212.”، الحصول على الضوء الأخضر، لاستئناف التحضير للعمل الفني، االذي يصدر في 3 نسخ، تلفزية، ومسرحة، وسينمائية.

وكشف مخرج العمل، نبيل الجباري، أخيرا، أن كورونا أوقفت التحضير للعمل، والفريق، حاليا، في انتظار استئناف الإنتاج و التحضيرات الفنية و التقنية للعمل في صيغة مسرحية، وفيلم سينمائي، وسلسلة تلفزية.

ويشارك في العمل الكوميدي كل من محسن مالزي، والبشير واكين، وجليلة التلمساني، وباسو، وفتاح الغنبوري.

وقال المخرج في منشور ترويجي للعمل، إن فريق العمل واصل التحضيرات الممكنة في فترة كورونا، كل من منزله، وأضاف: “MISSION APOLLO 212″ – رحلة فريق مغربي إلى الفضاء- في انتظار استئناف الإنتاج، والتحضيرات الفنية، والتقنية للعمل في صيغة مسرحية، فيلم سينمائي، وسلسلة تلفزية. عمل سيكون بدون شك مفاجأة للجمهور في المغرب، وخارجه”.