يافا: مصرع الشاب إبراهيم غانم في حادث سير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب إبراهيم غانم (18 عاما) مصرعه، إثر اصطدام دراجته الناريّة بسيارة على شارع "شديروت يورشلايم"، في مدينة يافا، مساء الثلاثاء.

ووصلت الطواقم الطبيّة إلى المكان وقدّمت العلاج الأولي للمصاب ووصف حالته بالخطيرة، وذلك من جراء اصطدامه بمركبة أخرى خلال القيادة، ونقلته الطواقم إلى مستشفى "فولسفون" في تل أبيب.

وقال أحد أفراد الطواقم الطبيّة من الذين وصلوا إلى المكان، إن "الشاب قد تلقى إصابة مركبة في مختلف أماكن جسده، وكانت دراجته الناريّة تبعد عنه مسافة 20 مترًا".

وفي وقت لاحق، أصدرت الشرطة الإسرائيلية بيانا أكد فيه مصرع ضحية الحادث، وذكرت أنه يبلغ من العمر 17 عاما، وأشارت إلى أنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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38 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام الجاري 2020

وبلغ عدد ضحايا حوادث الطرق من المواطنين العرب 38 شخصا منذ مطلع العام 2020 الجاري ولغاية اليوم.

ويذكر أن 349 شخصا في البلاد لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2019، مقارنة بـ316 ضحية في العام 2018، أي ارتفع عدد الضحايا بـ33 ضحية.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2019 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 111 ضحية مقابل 93 ضحية في العام 2018، ما يشير إلى ارتفاع جدي ومقلق في عدد ضحايا حوادث الطرق على المستوى القُطري وفي المجتمع العربي بشكل خاص، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد.