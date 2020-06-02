ارتفاع طفيف بعدد إصابات كورونا في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت وزارة الصحة معطيات حول عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلدات العربية، وذلك لغاية الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء.

وشهدت الساعات الأخيرة تشخيص حالات جديدة بفيروس كورونا واشتباه بإصابات أخرى في مختلف أنحاء البلاد، ما ألزم مئات الأشخاص التزام الحجر الصحي.

وفيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية مساء اليوم الثلاثاء، وفقا لتقرير وزارة الصحة الإسرائيلية:

دير الأسد: الإصابات 152، المتعافون 140

حورة: الإصابات 167، المتعافون 114

أم الفحم: الإصابات 80، المتعافون 76

رهط: الإصابات 82، المتعافون 59

الطيبة: الإصابات 49، المتعافون 48

جسر الزرقاء: الإصابات 44، المتعافون 38

البعنة: الإصابات 34 المتعافون 31

دبورية: الإصابات 32، المتعافون 30

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جت: الإصابات 30، المتعافون 23

طمرة: الإصابات 22، المتعافون 21

عرعرة النقب: الإصابات 27، المتعافون 21

مجد الكروم: الإصابات 20، المتعافون 20

باقة الغربية: الإصابات 20، المتعافون 18

الناصرة: الإصابات 19، المتعافون 17

سخنين: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر قاسم: الإصابات 17، المتعافون 16

كفر كنا: الإصابات 16، المتعافون 15

البقيعة: الإصابات 15، المتعافون 13