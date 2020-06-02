رفض أوروبي لدعوة ترامب لروسيا لحضور "قمة السبع"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبّر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الثلاثاء، ردا على التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حول رغبته في دعوة روسيا للانضمام إلى قمة موسعة؛ عن رفضه ضم الأخيرة إلى قمة دول مجموعة السبع، المزمع عقدها في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال بوريل: "في الوقت الحالي، لا يمكن أن تكون مجموعة السبع، مجموعة الثماني دون تغيير روسيا لمسارها الحالي"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف: "رئيس قمة السبع، (في إشارة لترامب) غير مخول له بأي تغيير في شكل مجموعة السبع".

وذكر أن التعاون بين الشركاء المتشابهين في التفكير هو الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.

والسبت الماضي، أعلن ترامب، تأجيل قمة مجموعة السبع، إلى أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في حزيران/ يونيو.

Advertisements

وأعرب ترامب عن رغبته في دعوة روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للانضمام إلى قمة موسعة.

وكان ترامب وراء فكرة استضافة قمة المجموعة على مستوى القادة شخصيا، بعد أشهر من إلغاء قمة آذار/ مارس، بسبب فيروس كورونا.

وحصل على دعم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي قال إن اجتماع قادة العالم يجب أن يعقد بحضورهم شخصيا إن أمكن.

وتضم مجموعة السبع كلا من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وبريطانيا، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

واستُبعدت روسيا من المجموعة (مجموعة الثماني) في عام 2014، بعد ضمها منطقة القرم من أوكرانيا.