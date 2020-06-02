إصابة طفيفة بجريمة إطلاق نار في كفر ياسيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت امرأة بجراح طفيفة من جراء إطلاق نار على محل تجاري في مدينة كفر ياسيف شمالي البلاد، ما أدى لانهيار الواجهة الزجاجية للمحل التجاري، حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقًا في الحادث "لتعقب" المجرمين.
28 ضحية في جرائم القتل من المجتمع العربي منذ مطلع العام
قتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 28 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم ضحية جريمة اليوم في حريش، صالح فوزي جربان من قرية جسر الزرقاء، بجريمة إطلاق نار، قبيل فجر اليوم، الإثنين.
كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 5 نساء.
وقُتل في العام الماضي 93 عربيا بينهم 11 امرأة، علما بأنه قُتل 76 عربيا بينهم 14 امرأة في العام 2018، وقُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء عام 2017 في جرائم قتل مختلفة بالبلاد.
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