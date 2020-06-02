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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا لـ6 حالات في سوريا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 2 يونيو 2020
أعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 6 حالات.
وذكرت الوزارة في بيان أن الوفاة لمصاب بفيروس كورونا كان يعاني من الربو، وخضع في وقت سابق لعملية قلب مفتوح.
وأشارت إلى شفاء 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 50.
وكانت الوزارة أعلنت، الإثنين، إصابة جديدة بالفيروس لدى أحد المخالطين في السويداء ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 123.
وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 مارس/آذار لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.
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