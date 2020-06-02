شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 1152 إصابة جديدة بكورونا و47 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 380 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6827 متعافياً حتى اليوم، من أصل 7642 حالة تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح مجاهد أن إجمالي عدد المصابين الذين سُجلوا في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم بلغ 27536 حالة من ضمنهم 6827 حالة شُفيت وخرجت من المستشفيات، و1052 وفاة.
ولفت إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية بينما سجلت محافظات البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.
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