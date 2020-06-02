احباط محاولة لاستهداف احد الاماكن الترفيهية في الكرادة 'صورة'

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن قوة امنية احبطت محاولة لاستهداف احد الاماكن الترفيهية في الكرادة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من رفع وتأمين عبوة ناسفة محلية الصنع (معدة للتفجير) موضوع بالقرب من احد الاماكن الترفيهية ضمن منطقة الكرادة وسط بغداد". واضاف ان "ذلك تم دون وقوع اية اصابات تذكر".

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