اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، الثلاثاء، عن تسجيل اربع حالات وفاة جديدة بكورونا في اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل اربع حالات وفاة لمصابين بفايروس كورونا في مناطق الاقليم".

واضافت ان "اعمارهم هي ٧٥، ٨٥، ٥٢، وامرإة تبلغ من العمر ٧٠ عاما"، مشيرة الى ان "ثلاثة منهم يسكنون في اربيل والرابع بمدينة جمجمال بالسليمانية".