بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يدعو اللجنة العليا للموافقة على رفع حظر التجوال

دعا محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، الثلاثاء، اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الى الموافقة على رفع حظر التجوال عن المحافظة بشكل كامل.

وقال الجبوري في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "محافظة صلاح الدين بقيت سليمة من الاصابات بكورونا منذ بداية الازمة في اذار الى حين دخو العسكريين ال ذين يسكنون في محافظات اخرى وابناء المحافظة الوافدين من خارج العراق في نيسان حيث بدء تسجيل الاصابات في المحافظة، ما يدل على ان المحافظة خالية من بؤر انتشار المرض".

ودعا الجبوري اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الى "الموافقة على رفع حظر التجوال في المحافظة بشكل كامل والذي القى بضلاله على الوضع الاقتصادي للعوائل التي تعتاش على الدخل اليومي".

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وتابع انه "سيتم اتخاذ عدد من الاجراءات الوقائية لمنع انتشار الفايروس في حال تمت الموافقة على ذلك".