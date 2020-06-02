تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم اليوم تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة، بعدما ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة".

واضافت انه "تم نقل المصابين الى الحجر الصحي".