انتحار شاب شنقا داخل منزله في بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن شابا اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "شابا اقدم على الانتحار شنقا داخل احد غرف منزله ضمن قضاء المحمودية في بغداد".
واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث".
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