السعودية: قدمنا 17 مليار دولار لليمن في 6 سنوات

أكد عبدالله بن يحيى المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مؤتمر المانحين الخاص باليمن، نجح في تأمين جزء كبير من الاحتياجات الإنسانية لهذا البلد العربي، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.



ولفت، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن "السعودية قدمت أكثر من 17 مليار دولار خلال السنوات الماضية لمساعدة اليمن".

واتهم المعلمي، مليشيا الحوثي الانقلابية بمواصلة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن، مضيفا: "لا بد من رد على انتهاكاتهم والتعامل معهم بكل حزم".

وأعلنت الأمم المتحدة، أن مؤتمر مانحي اليمن، الذي عقد في السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، نجح في جمع 1.35 مليار دولار مساعدات إنسانية، ضمن خطة الاستجابة 2020.

وقال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، في البيان الختامي للمؤتمر، إن "إجمالي التعهدات من مجتمع المانحين، بلغت 1.35 مليار دولار، وهو رقم أقل من نصف المبالغ المطلوبة من الأمم المتحدة لتشغيل برامجها خلال العام الجاري".





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وكانت الأمم المتحدة، قدّرت احتياجات اليمن بـ2.4 مليار دولار أمريكي لدعم الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى 180 مليون دولار بشكل عاجل لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاءت السعودية على لائحة المانحين بواقع 500 مليون دولار، فضلا عن إعلانها تقديم مساعدات أخرى لبرامج مكافحة فيروس كورونا.

وأعلنت بريطانيا التبرع بـ 160 مليون جنيه استرليني، فيما تبرعت النرويج بـ 175 مليون يورو، فيما أعلنت ألمانيا التبرع بـ125 مليون يورو.

أما الاتحاد الأوروبي، فأعلن أنه يسعى للتبرع بـ71 مليون يورو لدعم اليمن، فيما تبرعت كندا بـ 40 مليون دولار.

وتبرعت السويد بـ30 مليون دولار لدعم الجهود الإنسانية باليمن، فيما تبرعت هولندا بـ15 مليون يورو.

أما دولة الإمارات فأكدت أنها قدمت 6 مليارات دولار لليمن من خلال دعم مبادرات الأمم المتحدة أو مبادرات أخرى.

وقالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات، الثلاثاء، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، لا تدخر جهدا في تقديم أي دعم إنساني وطبي لمواجهة كورونا باليمن.