أفغانستان تصف مهاجمة مسجد بكابول بـ"وحشي ومشين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نددت الحكومة الأفغانية، الثلاثاء، بالتفجير الانتحاري الذي وقع داخل مسجد بالعاصمة كابول، وأسفر عن مقتل أحد المصلين وإمام الجامع ،وفق ما أفادت به وزارة الداخلية.
ووصفت الحكومة الأفغانية، في بيان، الهجوم بأنه "مشين ويكشف وحشية ولا إنسانية من يتعمدون ارتكاب أعمال عنف بحق علمائنا وأشخاص أبرياء".
بدوره، ندد متحدث باسم طالبان، عبر تويتر، بالهجوم الذي لم تتبنه أي جهة.
وقتل في الهجوم إمام المسجد ويدعى إياد نيازي المعروف بخطبه المثيرة للجدل، وفق طارق عريان المتحدث باسم وزارة الداخلية.
ووزير أكبر خان هو حي مركزي يضم غالبية السفارات ومؤسسات أجنبية أخرى تتحصن خلف أسوار عالية من الأسمنت، إضافة إلى القصر الرئاسي والمقر العام لحلف شمال الاطلسي، وقد دفع الانفجار المقيمين في المنطقة إلى اللجوء لقاعات آمنة.
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