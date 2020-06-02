تويتر يحذف حسابا زعم تبعيته لـ"أنتيفا" بعد انتقاد نجل ترامب

أعلن موقع "تويتر" حذف حساب غرد بدعوة للعنف، وزعم تبعيته لحركة "أنتيفا"، مشيرًا إلى أن الحساب دشنه في الحقيقة مجموعة من المتعصبين البيض.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه قبل اتضاح أن المتعصبين البيض هم من يديرون الحساب، كان دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي، قد أشار للحساب باعتباره مثالًا لمدى خطورة حركة "أنتيفا".

وقال متحدث باسم "تويتر"، في بيان له، إن "هذا الحساب انتهك سياسة التلاعب بالمنصة والإزعاج، خاصة إنشاء حسابات مزيفة"، مشيرًا إلى أنهم اتخذوا إجراءً بعدما نشر الحساب تغريدة تحرض على العنف وخرق قواعد الموقع.

كان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قال، الأحد، إن حركة "أنتيفا" منظمة إرهابية قادت "المخربين"، في إشارة للاحتجاجات الواسعة بولايات أمريكية على مقتل جورج فلويد.

وأضاف ترامب، في تغريدة له،: "سنصنف حركة أنتيفا منظمة إرهابية".

وواصل محتجون في عدة مدن وولايات أمريكية التنفيس عن غضبهم إزاء وفاة رجل من أصحاب البشرة السمراء أعزل في مينيابوليس بولاية مينيسوتا يدعى جورج فلويد بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يجد صعوبة في التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض جاثيا على رقبته.

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وحركة "أنتيفا" هي اختصار لـ "مكافحة الفاشية" ،وهو اسم الجماعات المناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية المنضوية تحت الحزب الديمقراطي والتي تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين، وليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، ولكنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، ولا سيما على الساحل الغربي.

والهدف الأساسي لهذه الحركة، كما تزعم هو "منع النازيين الجدد والمتفوقين البيض من الحصول على منصة بدلاً من الترويج لجدول أعمال مضاد قد لا يكون كافيا".

وتزعم هذه الحركة أنها مناهضة للعنصرية، ولكن أيضًا بشكل عام يسارية ومعادية للرأسمالية.

وتشهد عدة مدن أمريكية انفلاتا أمنيا وأعمال نهب وسرقة وإشعال حرائق، تخللت احتجاجات مقتل جورج فلويد الأمريكي من أصل أفريقي على يد شرطي، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الإثنين الماضي.

واشتعلت المظاهرات، مساء الأربعاء الماضي، وردد المحتجون هتاف "لا أستطيع التنفس" في إشارة إلى الكلمات التي قالها جورج فلويد وهو يحتضر.

وتم استنفار الحرس الوطني في ولاية مينيسوتا بكامله للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية بعد أربع ليال من أعمال الحرق والنهب والتخريب في أجزاء من منيابوليس، أكبر مدن الولاية، وكذلك في مدينة سان بول المتاخمة، وهي عاصمة مينيسوتا.