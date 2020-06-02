رئيس الصين يدعو لزيادة متابعة الأمراض غير معروفة الأسباب

نقل التلفزيون الصيني الرسمي عن الرئيس شي جين بينغ قوله إن بلاده بحاجة لزيادة متابعة الأمراض غير معروفة الأسباب والوقائع غير المعتادة في مجال الصحة العامة.
وأضاف في اجتماع مائدة مستديرة مع خبراء وباحثين اليوم الثلاثاء أن المهمة العاجلة الآن هي تحسين نظم الرقابة على الأمراض المعدية والأحداث الطارئة في قطاع الصحة.
وأشار إلى أن نظام المتابعة يحتاج لأن يتسم بمزيد من الحساسية والدقة وأنه ينبغي تعزيز القدرة على التحليل وإصدار الأحكام في وقت مناسب.
وقال إن الصين ستعزز البحث والتطوير للتوصل لعلاجات جديدة في مجال الطب التقليدي الصيني.
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