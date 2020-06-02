انت الان تتابع بريطانيا تقول أن العنف الذي تشهده الاحتجاجات في أمريكا "مدعاة للقلق" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

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قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن العنف الذي تشهده الاحتجاجات في الولايات المتحدة على مقتل رجل أسود كانت الشرطة متحفظة عليه هو أمر مقلق للغاية.

وقال المتحدث "العنف الذي نراه (هناك) مدعاة للقلق البالغ، يجب أن يُسمح للناس بأن يحتجوا بطريقة سلمية".