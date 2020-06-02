انت الان تتابع وزراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على استئناف النشاط الرياضي بشروط صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعرب وزراء الرياضة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء عن موافقتهم على استئناف النشاط الرياضي مع ضرورة اتباع إجراءات السلامة في ظل تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان ان الوزراء أكدوا خلال مؤتمر مرئي حول اثار الفيروس على قطاع الرياضة "ضرورة عودة الرياضيين والمواطنين لممارسة الانشطة الرياضية في ظروف امنة وإطلاق الانشطة الرياضية دون تعريض الصحة العامة للخطر".
وشدد الوزراء على الاهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتسم بها قطاع الرياضة.
على صعيد اخر أكد منظمو سباق الجائزة الكبرى البلجيكي ضمن بطولة العالم ل(فورمولا 1) انطلاقه دون جماهير في ال30 من أغسطس المقبل.
وذكرت شركة (سبا غراند بريكس) المنظمة لسباق الجائزة الكبرى البلجيكي في بيان نشره موقع (فلاندرزنيوز) البلجيكي على شبكة الإنترنت ان "الشركة تؤكد انطلاق السباق في 30 من أغسطس المقبل في حلبة (سبا-فرانكوراشامب) دون متفرجين".
وأضافت ان القرار جاء استجابة للتوجيهات الصحية الصارمة التي وضعها مجلس الأمن القومي البلجيكي.
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