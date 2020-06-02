شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في البحرين إلى 7407 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 سجلت وزارة الصحة البحرينية، الثلاثاء، 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 7407.

Advertisements وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها أجرت 330733 فحصا لاكتشاف فيروس كورونا حتى الآن. وأشارت إلى أن عدد الحالات التي تخضع للعلاج من كورونا بلغ 4885، بينها 10 حالات في العناية المركزة، فيما وصفت حالة 4875 بالمستقرة، وسجلت البلاد 19 حالة وفاة بالمرض.

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