شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الدفاع الأمريكية تعلن نشر وحدات من الشرطة العسكرية والجيش في العاصمة واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم إصداره أوامر بتحريك كتيبتين من الشرطة العسكرية وفرقة المشاة 82 إلى واشنطن.

Advertisements وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أنها استدعت 1500 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي من خمس ولايات بهدف نشرهم في العاصمة الأمريكية واشنطن وأن تعداد قوات الحرس الوطني في العاصمة سيبلغ خلال اليوم 2800 عنصر. وعززت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم إجراءات الحماية في محيط مقرها والطرق الفاصلة بالعاصمة واشنطن لفرض الأمن.

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