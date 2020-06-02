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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الصحة الأردنية تعلن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الثلاثاء، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إلى 755 العدد الإجمالي للمصابين في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان أن الحالات الجديدة تعود إلى 3 أردنيين قادمين من الخارج، و4 حالات لسائقي شاحنات أحدهم أردني و3 أجانب، وحالتين مخالطة لحالات مصابة.
وأشارت إلى شفاء 14 حالة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 521 حالة.
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