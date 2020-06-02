شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 7866 حالة.

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وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 206.

وأشارت إلى أنها سجلت 517 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من المرض إلى 6410 حالة.