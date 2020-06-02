اخبار العالم

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في المغرب

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حالات الشفاء من في المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في المغرب

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 7866 حالة.

Advertisements

 

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها سجلت حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 206.

 

وأشارت إلى أنها سجلت 517 حالة شفاء جديدة من الفيروس، وبذلك يرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي من المرض إلى 6410 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا