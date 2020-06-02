شكرا لقرائتكم ترمب: جو النعسان مارس السياسة لـ40 عاما ولم يفعل شيئا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، هجومه على منافسه المحتمل الديمقراطي جو بايدن، قائلا إن "جو النعسان" مارس السياسة لـ 40 عاما ولم يفعل شيئا.

وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في تويتر أن بايدن يزعم الآن أنه يملك الأجوبة وهو لا يعرف حتى الأسئلة.

وفي إشارة لأعمال العنف التي طغت على الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد، أكد الرئيس الأميركي أن الضعف لن يهزم أبدا الفوضويين والنهب، لافتا إلى أن بايدن كان دائما ضعيفا.

كان ترمب أعلن، ليل الاثنين، أنه سيحارب من أجل الحفاظ على أميركا، وتعهد بأن يبقي "البلد الأعظم في العالم آمنا وسالما".

وقال في كلمة وجهها للشعب الأميركي من حديقة البيت الأبيض إن "قضية موت جورج فلويد لن تذهب سدى"، ولكن لا يمكن القبول بالأوضاع الحالية.

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وتابع قائلاً: "أديت القسم لصون قوانين أمتنا وذلك ما سأقوم به"، معتبرا ما شهدته واشنطن من عنف الأحد بمثابة "عار كبير".

كما أعلن عن نشر "آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة" وعناصر من الشرطة في واشنطن لحماية العاصمة.

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"ليست سلمية"

إلى ذلك، أكد الرئيس الأميركي أن ما يحدث "ليس مظاهرات سلمية، ولكنه إرهاب وفوضى"، موضحا أن "محاربة الكراهية ستتم من خلال العدالة". ووصف ترمب عنف الاحتجاجات بأنه "إرهاب محلي".

وشدد على أنه سيتدخل لنشر القوات العسكرية إذا تقاعس حكام الولايات عن القيام بواجبهم. وطلب من حكّام الولايات إتخاذ الإجراءات اللازمة "للسيطرة على الشوارع".

"قوانين صارمة"

كما حذر الرئيس الأميركي منتهكي حظر التجوال من الاعتقال ومواجهة أحكام قضائية قاسية: "أقول للمشاغبين والإرهابيين بأنهم سيواجهون قوانين صارمة". وذكر أن "أميركا تأسست على مبدأ القانون، قائلاً :"يجب أن لا نستسلم للكراهية أو الغضب".