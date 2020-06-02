لا وفيات بفيروس كورونا المستجدّ في إسبانيا لليوم الثاني

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مدريد: أعلنت السلطات الإسبانية الثلاثاء عدم تسجيل أي وفاة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لليوم الثاني، في حين أقرت بوجود بعض "التناقضات" في الأرقام اليومية المعلنة سابقا.

وسجل التقرير اليومي لوزارة الصحة 34 وفاة خلال الأسبوع السابق، ليس بينها أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة السابقة.

وكان تقرير الاثنين عن الـ 24 ساعة السابقة هو الذي كسر للمرة الأولى سلسلة الوفيات اليومية المسجلة تواليا منذ 3 آذار/مارس.

وحتى الآن، سجلت إسبانيا إجمالا 27127 وفاة جراء الفيروس، ما يجعلها احدى أكثر دول العالم تضررا.

لكن مدير مركز الحالات الطارئة الصحية فيرناندو سيمون أبلغ الصحافيين القلق المستمر إزاء "التناقضات اليومية" في البيانات والتي سيتم "التحقق منها".

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ومنذ لجأت وزارة الصحة الإسبانية الى طريقة جديدة في تتبع الحالات، ظهرت تناقضات في البيانات.

وشدد سيمون على أن الأولوية الآن هي للحفاظ على اليقظة والكشف عن الحالات الجديدة في أسرع وقت ممكن، وهو ما قال إنهم تمكنوا من القيام به.

وسجلت إسبانيا حتى الآن ما يقرب من 240 ألف إصابة بوباء كوفيد-19.

وتخفّف السلطات الإسبانية تدريجياً تدابير الإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس القاتل.

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