موسكو "تعرب عن صدمتها" لعنف الشرطة الأميركية

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موسكو: أعربت روسيا الثلاثاء عن "صدمتها" للعنف الذي تستخدمه الشرطة الأميركية ضد الصحافيين وخصوصا بحق مراسلة لوكالة سبوتنيك الروسية التي تعرضت للعنف أثناء تغطيتها للإضطرابات التي تهز الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نشعر بصدمة للعنف المستمر الذي تستخدمه عناصر الشرطة الأميركية بحق الصحافة العالمية التي تغطي التظاهرات".

وكانت موسكو تشير خصوصا إلى نيكول راسل مراسلة وكالة سبوتنيك الروسية التي أصيبت الإثنين برصاصة مطاطية أطلقها شرطي و"ألقيت على الأرض وداسها" شرطي رغم إظهار بطاقة الصحافة. وذكرت الوزارة أن الصحافية "أصيبت بجروح مختلفة".

واضافت أن "هذه الوحشية المشينة وغير المشروعة" حصلت قرب جدران البيت الأبيض في واشنطن.

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وذكرت الخارجية الروسية "نلاحظ بقلق أن وضع حقوق الإعلام في الولايات المتحدة يتدهور يوما بعد يوم".

ودعت المسؤولين الأميركيين إلى اتخاذ تدابير لوضع حد "لتعسف الشرطة" حيال الصحافة.

وتهز اضطرابات وأعمال نهب ومواجهات مع الشرطة المدن الأميركية منذ أكثر من أسبوع اثر مقتل رجل أسود إختناقا على يد شرطي أبيض.

ويتظاهر المحتجون ضد العنصرية ووحشية الشرطة والتفاوت الاجتماعي.