شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الموازنة الجديدة تعكس دعم الدولة وتقديرها لأسر الشهداء والمصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بقرار لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، بالموافقة على مشروع موازنة المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام 2020 /2021، والمقدرة بنحو 56 مليون و20 ألف جنيه مقابل 33 مليون و 196 ألف جنيه العام المالى الجارى، وذلك بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه.

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وأكد نصر الدين أن تكريم أسر الشهداء والمصابين في الدفاع عن الوطن وحرمته واجب كبيرعلى الدولة وهى لم تتأخر فى القيام به، مُشددا على أن الشهداء والمصابين جراء العمليات الإرهابية الخسيسة فى سيناء وغيرها لم يتوانوا عن التضحية بأرواحهم فى سبيل التصدى للإرهاب وإجهاض المؤامرة الإرهابية على الوطن.

وأشار النائب إسماعيل نصر الدين، فى بيان له اليوم، إلى العديد من الجهود الأخرى للجنة التضامن فى مجلس النواب، وبالخصوص فى مجال الرعاية الاجتماعية لدعم أسر الشهداء والمصابين، حيث تم توفير مصروفات دراسية لنحو 8 آلاف حالة، ومصروفات جامعية لـ7000 حالة، ومحو أمية 4 أفراد، بالإضافة إلي خدمات النقل ومنها، 7000 اشتراك فى مترو الأنفاق، و4500 كارنية نقل عام، مشيرا إلى أن مصر عازمة على استمرار التصدى للإرهاب بكل قوة ولا تتأخر فى دعم أبنائها من الشهداء والمصابين أو رعاية أسرهم.