شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن حملة اعتقالات أردوغان بين صفوف الجيش التركى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجس الانقلاب يسيطر على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ويدفعه إلى شن حملة اعتقالات جديدة فى صفوف عناصر الجيش التركى.

ووفقا لصحيفة زمان التركية فإن الحملة شملت ما يلى:

1- قرارات اعتقال جديدة بحق 118 شخصًا في إسطنبول.

2- قرارات الاعتقال طالت 98 عسكريا في 35 مدينة في إطار تحقيقين منفصلين مركزهما بمدينة إسطنبول.

3- عدد المفصولين من القوات المسلحة فى تركيا عقب انقلاب 2016 قد وصل فى فبراير الماضى إلى 28 ألفًا و148 شخصًا.

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4- 24 ألفًا و185 مفصولا من القوات المسلحة فى تركيا صدر بحقهم مراسيم من رئيس الجمهورية أردوغان

5- 3 آلاف و963 مفصولا من القوات المسلحة التركية صدر بحقهم قرارات حملت توقيع وزير الدفاع خلوصي أكار.