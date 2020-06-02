شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن حملة اعتقالات أردوغان بين صفوف الجيش التركى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجس الانقلاب يسيطر على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ويدفعه إلى شن حملة اعتقالات جديدة فى صفوف عناصر الجيش التركى.
ووفقا لصحيفة زمان التركية فإن الحملة شملت ما يلى:
1- قرارات اعتقال جديدة بحق 118 شخصًا في إسطنبول.
2- قرارات الاعتقال طالت 98 عسكريا في 35 مدينة في إطار تحقيقين منفصلين مركزهما بمدينة إسطنبول.
3- عدد المفصولين من القوات المسلحة فى تركيا عقب انقلاب 2016 قد وصل فى فبراير الماضى إلى 28 ألفًا و148 شخصًا.
4- 24 ألفًا و185 مفصولا من القوات المسلحة فى تركيا صدر بحقهم مراسيم من رئيس الجمهورية أردوغان
5- 3 آلاف و963 مفصولا من القوات المسلحة التركية صدر بحقهم قرارات حملت توقيع وزير الدفاع خلوصي أكار.
وفى وقت سابق، شن رئيس حزب المستقبل التركى، أحمد داود أوغلو، هجوما على نظام أردوغان، بسبب الفشل الكبير فى إدارة أزمة كورونا، وتسبب فى العديد من الأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن نظام أردوغان لا يحترم القانون، وأن تركيا من الدول التى يداس فيها القانون بالأقدام.
وأضاف أوغلو فى تصريحات نقلها موقع تركيا الآن، أن النظام لا يتمتع بشفافية، ومثل هذه الأنماط من العلاقات الذى تبتعد عن الشفافية لا توجد فى الدول الديمقراطية والقانونية، وإنما فى الدول التى يداس فيها القانون تحت الأقدام، والدول التى تصل فيها الرشوة وسوء الاستعمال للركب.
ولفت فى تصريحاته إلى أن المشكلات الاقتصادية التى يعيشها النظام وعجز فريق العمل ونقص السياسات والأزمات خلقتها السلطة الحاكمة بسبب عدم العقلانية وتركيز القرار فى يد شخص واحد، ما أدى إلى فصل تركيا عن العالم، مضيفًا أنهم يحاولون الآن إيجاد حل لها، مؤكدا أن اقتصاد تركيا يتحول كل يوم إلى اقتصاد مغلق، وذلك بسبب الأسس الخاطئة التى وضعها النظام والإدارة الاقتصادية الخاطئة التى يسير عليها أردوغان.
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