شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية البرلمان" تناقش موازنات التموين وقطاع الأعمال الأسبوع المُقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد سلسلة اجتماعات الأسبوع المُقبل، تبدأ يوم الأحد القادم، للبدء فى مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة فيما يخص وزارتى التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام.

وأوضح سمير، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستعقد اجتماعاتها وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية مُشددة، لافتا إلى أنه سيتم منع دخول أى شخص مقر اجتماع اللجنة دون ارتداء الكمامة الخاصة به.

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كما أكد رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة ستنعقد وفقا لقواعد التباعد الاجتماعى والالتزام بترك مسافات الأمان بين الحضور، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الخاصة بالوقاية من العدوى بفيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع.

وأضاف المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستُعد تقريرا بشأن ملاحظاتها وتوصياتها على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، فيما يتعلق بالقطاعات التى تدخل فى اختصاص عمل اللجنة.

وأوضح سمير أنه سيتم رفع هذا التقرير للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لإعداد تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة لعرضه على الجلسة العامة ومناقشته والتصويت عليه.