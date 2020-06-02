محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):
أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن اندلاع تظاهرات سلمية أمام البيت الأبيض وذلك قبل دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.
وقالت الشبكة الإخبارية إن عناصر من الجيش الأمريكي ينتشرون داخل حرم البيت الأبيض.
وتصاعد التوتر في عاصمة البلاد خلال الأيام الأخيرة عقب وفاة المواطن الأميركي ذي الأصل الإفريقي، جورج فلويد، على يد أحد عناصر الشرطة في 25 مايو الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع احتجاجات أمام البيت الأبيض.. والجيش الأمريكي يبدأ الانتشار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.