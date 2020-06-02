اندلاع احتجاجات أمام البيت الأبيض.. والجيش الأمريكي يبدأ الانتشار

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

أفادت شبكة "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها منذ قليل، عن اندلاع تظاهرات سلمية أمام البيت الأبيض وذلك قبل دخول حظر التجوال حيز التنفيذ.

وقالت الشبكة الإخبارية إن عناصر من الجيش الأمريكي ينتشرون داخل حرم البيت الأبيض.

وتصاعد التوتر في عاصمة البلاد خلال الأيام الأخيرة عقب وفاة المواطن الأميركي ذي الأصل الإفريقي، جورج فلويد، على يد أحد عناصر الشرطة في 25 مايو الماضي.