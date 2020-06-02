العموم البريطاني يوافق على إنهاء التصويت الإلكتروني بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

وافق مجلس العموم البريطاني المنتخب، اليوم الثلاثاء، على خطة الحكومة لإنهاء التصويت الإلكتروني المؤقت، الذي تم تطبيقه كإجراء أمان خلال جائحة فيروسات التاجية.

وقدم اعضاء حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون اقتراحًا لاستئناف التصويت الشخصي، ما تطلب من المشرعين التواصل مع جماعات الضغط واحتمال انتهاك قواعد التباعد الاجتماعي.

وبعد نقاش حاد، وافق المشرعون في مجلس النواب المؤلف من 650 مقعدًا على الاقتراح بأغلبية 261 مقابل 163 في تصويت جماعات الضغط التقليدي الذي تضمن بعض الوكلاء.

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ويحتفظ المحافظون بأغلبية بفارق 87 صوتا في مجلس العموم.

وقال جاكوب ريس موج، زعيم كتلة حكومة جونسون في مجلس العموم، إن الحكومة تعتزم إنهاء "الإجراءات المختلطة" المؤقتة التي كان يجلس خلالها عدد صغير من النواب في مبنى البرلمان، بينما يشارك معظم النواب عبر روابط فيديو.

وقال كثير من النواب إنه من السابق لأوانه استئناف العمل على نحو طبيعي في حين أن بريطانيا بدأت للتو تخفيف الإغلاق المفروض في مواجهة كورونا.

وسجلت بريطانيا أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بما يقرب من 40 الف حالة بسبب فيروس كورونا، وبدأت مؤخرا في التخفيف من شبه الإغلاق بها.