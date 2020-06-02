العريش تستعد لفصل الصيف بتجهيز الشواطىء وتحسين مرافق المدينة

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أعلن رئيس مجلس مدينة العريش، اللواء ماجد محمد أحمد، أنه في إطار الاستعدادات لدخول فصل الصيف تقرر العمل على ظهور الساحل بشكل يتناسب مع أهالي العريش والأخوة المصيفين خلال فصل الصيف، على أن تتولى إدارة تحسين البيئة ورئاسة حي الساحل، العمل على حصر الكشافات ورفع كفاءة الشبكة الأرضية للكابلات والأعمدة الموجودة وتغيير المتهالك منها، وتغيره بطول شاطىء مدينة العريش.

كما طالب رئيس المدينة رؤساء الأحياء بالعمل خلال المرحلة المقبلة، وتقسيم العمل داخل كل حي بين الموظفين، وإصدار تكليفات جديدة لكل رئيس حي، وفتح نافذة (صفحة للحي) لتلقي الشكاوى الخاصة بالحي والتواصل مع المواطنين والعمل على حلها مع توفير الإمكانات، ودفع الموارد اللازمة واللجان الذي تسهم في إزاله الشكوى من معدات وقدرات عمالية، وتنظيم العمل خلال فترة تقليص العمالة إعمالاً لقرار محافظ شمال سيناء وتنفيذًا لقرار رئيس الوزراء بشأن العمالة خلال فترة مكافحة جائحة فيروس كرونا المستجد.

كما جرى بحث الشكاوى الواردة عبر الصفحة الرسمية لكل حي. وأسند رئيس المدينة لرؤساء الأحياء إزالة أسباب الشكاوى، والعرض عليه حال تعذر حلول بعضها.

وناقش رئيس المدينة مع رؤساء الأحياء خطة الإنارة العامة وتوزيع كشافات الإنارة لكل حي حسب حصر رؤساء الأحياء للمناطق التي تنقصها إنارة حسب تسجيل المواطن بالحي.​