إعادة مريضة كورونا هربت من مستشفى عزل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
أحبط أفراد أمن مستشفى الحميات في كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، محاولة هروب مريضة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وتمكنوا من إعادتها بعد ملاحقتها بمحيط المستشفى.
وذكر مصدر من داخل المستشفى أن "هـ.ف.ع - 36 عامًا"، والمقيمة بسيدي شحاتة في كفر الدوار، كانت تعاني من أعراض شديدة، وبإجراء المسحات اللازمة، تبينت إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، وتقرر حجزها.
ورفضت المريضة القرار، وغافلت الموجودين محاولة الهروب والعودة إلى منزلها، إلا أن أفراد الأمن تنبهوا لذلك ولاحقوها إلى أن تمكنوا من الإمساك بها وإعادتها للمستشفى.
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