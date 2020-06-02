النرويج تحث إسرائيل على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية

حثت النرويج، إسرائيل على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وترأس النرويج لجنة الاتصال التي اجتمعت يوم الثلاثاء، لبحث خطة إسرائيل لضم أراض في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي، لـ"رويترز" بعد الاجتماع "إن أي

خطوة منفردة ستلحق ضررا بعملية السلام وهذا الضم سيكون خرقا ومخالفة بشكل مباشر للقانون الدولي".

وأضافت سوريدي أنها تحدثت مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي لحث إسرائيل على استئناف المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين وتفادي التحركات المنفردة.

Advertisements

وأكدت أن الخطوة الإسرائيلية ستقوض احتمال التوصل لحل يقوم على

أساس وجود دولتين.

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت.

ويعيش في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة أكثر من 600 ألف إسرائيلي، ويعتبر الفلسطينيون والمجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية.

وبموجب الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيني غانتس، فإنه يجب على الحكومة أن تعرض اعتبارا من الأول من يوليو مبادراتها لترجمة صفقة القرن التي يرفضها الفلسطينيون جملة وتفصيلا.