أكد وزير المالية العراقي، علي عبد الأمير علاوي، اليوم الثلاثاء، التزام العراق باتفاق منظمة "أوبك+" بتخفيض إنتاج النفط.
وقال علاوي الذي يدير وزارة النفط بالوكالة، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "العراقسيعزز خفض إنتاج النفط، ويظل ملتزما باتفاق أوبك+ في هذا الصدد".
وأضاف: "على الرغم من القيود المالية الشديدة التي يواجهها العراق، فإننا نعمل علىمعالجة القضايا التقنية التي ستسمح لنا بخفض الإنتاج بنسب أكبر".
يذكر أن أسعار النفط ارتفعت اليوم الثلاثاء مع ترقب المتعاملين قرار المنتجين الكبار بشأن تمديد تخفيضاتهم الضخمة للإنتاج لدعم الأسعار، والذي يتوقع اتخاذه في اجتماع افتراضي يعقد في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يؤكد التزامه باتفاق أوبك+ بتخفيض إنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.