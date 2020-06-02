أعلنت الحكومة في الجبل الأسود اليوم الثلاثاء عن انتهاء وباء فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاء في بيان للحكومة أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس سترفع، لكن الإجراءات الهادفة لمنع دخول الفيروسمن الخارج ستبقى قائمة.
وكانت سلطات الجبل الأسود قد سمحت أمس الاثنين لمواطني 130 دولة في العالم بدخول أراضي البلاد، باستثناء الدول التي يتجاوز معدل الإصابة بالفيروس 25 شخصا لكل
وقد أعلنت الحكومة في الجبل الأسود يوم 25 مايو الماضي، عن تعافي جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية أعلنت خلوها من فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن معهد الصحة العامة في البلاد سجل 324 حالة إصابة بكورونا في البلاد و9 وفيات جراء الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة الجبل الأسود تعلن انتهاء وباء كورونا في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.