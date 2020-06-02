حكومة الجبل الأسود تعلن انتهاء وباء كورونا في البلاد

أعلنت الحكومة في الجبل الأسود اليوم الثلاثاء عن انتهاء وباء فيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وجاء في بيان للحكومة أن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس سترفع، لكن الإجراءات الهادفة لمنع دخول الفيروس

من الخارج ستبقى قائمة.

وكانت سلطات الجبل الأسود قد سمحت أمس الاثنين لمواطني 130 دولة في العالم بدخول أراضي البلاد، باستثناء الدول التي يتجاوز معدل الإصابة بالفيروس 25 شخصا لكل

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100 ألف من السكان.

وقد أعلنت الحكومة في الجبل الأسود يوم 25 مايو الماضي، عن تعافي جميع المصابين بفيروس كورونا في البلاد، لتصبح أول دولة أوروبية أعلنت خلوها من فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن معهد الصحة العامة في البلاد سجل 324 حالة إصابة بكورونا في البلاد و9 وفيات جراء الفيروس.