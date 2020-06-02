قالت وزارة الصحة الإسبانية إن إسبانيا لم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، ليظل إجمالي الوفيات ثابتا منذ يوم الأحد عند 27127 حالة وفاة.
وأضافت الوزارة أن حالات الإصابة بالمرض زادت 137 إصابة جديدة منذ يوم الاثنين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239932 إصابة.
رويترز
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. إسبانيا دون وفيات جديدة بكوفيد-19 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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