احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأضافت إتيينه في تصريحات أدلت بها الايوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية “باهو” تأمل في استمرار العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة، رغم انسحابها من منظمة الصحة العالمية.
ودعت “باهو” دول المنطقة إلى عدم التسرع عند فتح اقتصاداتها في ظل استمرار أزمة كورونا.
وسجلت الولايات المتحدة حوالي ثلثي جميع الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، وبذلك تظل البلاد في مقدمة دول العالم بعدد الإصابات اليومية بالفيروس (أكثر من 20 ألف إصابة خلال 24 ساعة في المتوسط) وحصيلة الوفيات بالمرض (نحو 105 ألف شخص).
وفي أمريكا الجنوبية، تجاوزت حصيلة الإصابات بالعدوى في البرازيل 526 ألف حالة، حيث تتراوح المعدلات اليومية للإصابات بين 15 و25 ألف حالة، في المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة العالمية”: إصابات كورونا في الأمريكيتين تقارب 3 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.