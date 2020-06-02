الصحة العالمية.. كورونا يتراجع بشكل ملحوظ

وأوضحت المنظمة العالمية أن معدلات الإصابة التي تسجل يوميا بمرض كوفيد-19 آخذة في الانخفاض بشكل مطرد في مناطق غرب أوروبا دون المناطق التي تمثل بؤرا ساخنة للمرض في روسيا وأوروبا الشرقية.

كما قالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في إفادة صحافية “نشهد تراجعا مطردا (في عدد الحالات) في غرب أوروبا في الوقت الحالي. ورغم أنه لا يحدث بوتيرة سريعة إلا أنه مطرد في الحالات الجديدة التي يجري تسجيلها يوميا، أي أن عدد الحالات الجديدة لا يزال كبيرا، لكنه آخذ في التناقص باستثناء روسيا وأوروبا الشرقية حيث لا نزال نشهد ارتفاعا هناك”.

ماذا عن الموقف من ترمب؟

أما في ما يتعلق بموقف المنظمة من القرار الأميركي الأخير الذي أعلنه الرئيس دونالد ترمب لجهة قطع التمويل، فقالت هاريس إنه “لا توجد لديها معلومات عما إذا كانت المحادثات مع إدارة ترمب لا تزال جارية”، بعد أن أعلنت الأخيرة يوم الجمعة الماضي أنها ستقطع علاقتها مع المنظمة بسبب تعاملها مع الوباء.

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وكانت الرئيس الأميركي انتقد مرارا المنظمة وطريقة تعاملها مع الجائحة التي أضنت العالم، لاسيما الولايات المتحدة التي سجلت أعلى الإصابات على الإطلاق.

كما دعاها إلى إجراء تغييرات جذرية في طريقة عملها، والتحقيق في مصدر الفيروس وتفاصيل تفشيه منذ ظهوره لأول مرة في ووهان الصينية في ديسمبر الماضي.

أتى ذلك، وسط اتهامها مرارا بأنها أداة طيعة بيد الصين، وأنها تتبنى رواية بكين لتفشي الفيروس المستجد.

وأمس الاثنين، أعرب مدير المنظمة عن أمله بمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة، رغم إعلان ترمب قطع العلاقة بين بلاده والمنظمة الأممية. وقال تيدروس أدانوم غبريسوس إن “مساهمات وسخاء الحكومة والشعب الأميركيين لصالح الصحة العالمية طوال عقود عدة كانت هائلة وحملت فوائد كبيرة للصحة العامة في العالم”، مضيفا خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت من جنيف أن “منظمة الصحة العالمية تأمل باستمرار هذا التعاون”.