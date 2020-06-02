كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 2 يونيو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: إصابات كورونا في أمريكا تقترب من 3 ملايين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، كاريسا إتيينه، إن المنحنى الوبائي لمرض كوفيد-19 لا يزال يرتفع بقوة بالمنطقة، حيث اقتربت حصيلة إصاباته من عتبة الـ3 ملايين.
وأضافت إتيينه في تصريحات أدلت بها الايوم الثلاثاء، أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية "باهو" تأمل في استمرار العمل بشكل فعال مع الولايات المتحدة، رغم انسحابها من منظمة الصحة العالمية.
ودعت "باهو" دول المنطقة إلى عدم التسرع عند فتح اقتصاداتها في ظل استمرار أزمة كورونا.
وسجلت الولايات المتحدة حوالي ثلثي جميع الإصابات بفيروس كورونا في المنطقة، وبذلك تظل البلاد في مقدمة دول العالم بعدد الإصابات اليومية بالفيروس (أكثر من 20 ألف إصابة خلال 24 ساعة في المتوسط) وحصيلة الوفيات بالمرض (نحو 105 ألف شخص).
وفي أمريكا الجنوبية، تجاوزت حصيلة الإصابات بالعدوى في البرازيل 526 ألف حالة، حيث تتراوح المعدلات اليومية للإصابات بين 15 و25 ألف حالة، في المتوسط.
يواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,299 مليون إصابة، بينهم أكثر من 374 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,865 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.