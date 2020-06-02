شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 8863 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8863 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 182 حالة وفاة.

وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 423.741 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5037 حالة وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 8863 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.