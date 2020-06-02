شاهد.. معارض قطري ينشر تسجيل صوتي يكشف اتفاقًا بين قطر والقذافي حول تغطية قناة "الجزيرة" للشأن الليبي

الثلاثاء 2 يونيو 2020

قام المعارض القطري خالد الهيل، اليوم الثلاثاء بنشر، تسجيلًا صوتيًا جديدًا، كشف عن وجود اتفاق بين قادة الدوحة من جهة، والزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، يحدد فيه الطرفان، طبيعة تغطية قناة ”الجزيرة“ للملف الليبي.



ويقول الهيل، إن التسجيل الجديد، يشكل دليلًا على أن القيادة القطرية هي من يدير قناة ”الجزيرة“ ويشرف على تغطياتها ويحدد سياستها التحريرية على الرغم من ادعاء القائمين عليها بأنها مستقلة.

وكتب الهيل في تعليق على التسجيل:“تسريب0 – دليل صارخ على إشراف الحمدين المباشر على قناة الجزيرة وسياساتها والتي لطالما ادعت الاستقلالية وعلى لسان الحمدين أيضًا، وهنا ننسف ادعاءات #حمد_بن_جاسم بأنه لا يتدخل في عمل القناة، وننسف ادعاء #حمد_بن_خليفة بعدم العلم بالشيء، ولدينا مزيد“.

ويسمع في التسجيل حوار بين القذافي ورئيس الوزراء القطري السابق، حمد بن جاسم آل ثاني، وآخرين لم تتضح هوياتهم، بينما يدور الحديث حول تغطية قناة الجزيرة للشأن الليبي.

وبدا أن الحوار، الذي أمكن سماعه بصعوبة، يدور حول وجود بعض البرامج أو التقارير التي بثتها ”الجزيرة“، وتخالف فيها اتفاقًا بين قطر وليبيا حول ذلك الشأن بحسب ما قاله القذافي في التسجيل.

ويُسمع في التسجيل أيضًا صوت الشيخ حمد بن جاسم وهو يقترح على القذافي ومن معه، الاتصال مباشرةً على حمد بن ثامر، المسؤول الحكومي القطري، الذي أشرف على تأسيس قناة الجزيرة في العام 1996 ولا يزال أرفع مسؤول فيها.

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ولم يتضح تاريخ التسجيل ولا مكانه، لكنه يعود لسنوات تسبق العام 2011، الذي لقي فيه القذافي مصرعه، فيما لا يمكن وفقا لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة التسجيل من مصدر مستقل.

ويضاف التسجيل الجديد لتسجيلات سابقة نشرها الهيل خلال الأيام القليلة الماضية، وقال إنها جزء من مئات الساعات من التسجيلات التي يعمل على تفريغها ونشرها تباعًا، بينما لم يرد أي تعليق قطري رسمي على تلك التسجيلات سواء بالنفي أو التأكيد.

ووجد التسجيل الجديد أيضًا تداولًا لافتًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، وسط انتقادات للبلد الخليجي الصغير ولقناة ”الجزيرة“ التي تتعرض على الدوام لانتقادات تتعلق بالانحياز لصالح قطر.

وقال رئيس المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، أمجد طه، في تعليق على التسجيل:“تسريب خاص، يفضح قناة الجزيرة، والقناة مجرد غرفة تنسيق للمخابرات ومتحدث باسم خارجية نظام قطر، التسجيل المسرب الذي لا نعرف من أين حصل عليه خالد الهيل، يُبين أن الجزيرة، الرأي لحمد بن جاسم والرأي الآخر للمجانين والمجرمين“.

وتعد قناة ”الجزيرة“ أحد أبرز أسباب الأزمة الحالية مع قطر، إذ تعتمد عليها الدوحة بشكل رئيس في الترويج لسياستها الخارجية ودعم حلفائها في العالم، بينما يعد إغلاق القناة والتراجع عن سياستها الخارجية المناوئة لجيرانها الخليجيين، شرطين أساسيين لإنهاء مقاطعتها المستمرة من قبل السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، منذ منتصف العام 2017.

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