شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مصرع عدد من ميليشيا الحوثي في جبهة نهم والان مع التفاصيل

الثلاثاء 2 يونيو 2020 لقي عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، وجُرح آخرون اليوم في قصف لمدفعية الجيش الوطني في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.

وأوضح (سبتمبر نت) أن القصف استهدف صباح اليوم تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثية كانت في طريقها لتعزيز مواقع تمركزها. Advertisements وفي ذات السياق استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن تعزيزات للميليشيا المتمردة في الجبهة ذاتها. وأسفر القصف الجوي والمدفعي عن تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة للميليشيا الحوثية وجرح ومصرع من كان على متنها.

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